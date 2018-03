Im somalischen Mogadischu sind erneut zwei Menschen bei einem Bombenattentat gestorben. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist unklar.

Bei der Explosion einer Autobombe in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Der Sprengsatz sei gezündet worden, als Soldaten ein verdächtiges Fahrzeug an einem Kontrollposten in der Nähe des Sitzes des Parlaments gestoppt hätten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...