Nach der Festnahme des von der spanischen Justiz verfolgten katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont hat Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) die Einsatzkräfte gelobt. "Sie sind ihrer Aufgabe in vorbildlicher Weise nachgekommen", sagte Grote am Sonntag. "Das weitere Verfahren liegt nun in den Händen der Staatsanwaltschaft." Die Festnahme am Sonntag nahe der Autobahn 7 bei Schleswig sei aufgrund einer durch das Bundeskriminalamt übermittelten Fahndungsausschreibung der spanischen Behörden erfolgt./akl/DP/he

