Berlin (ots) - Im Konflikt zwischen der spanischen Zentralregierung und den Befürwortern einer Unabhängigkeit Kataloniens bestünde die Gefahr, dass sich Teile der Unabhängigkeitsbefürworter radikalisierten. "Nicht in Form einer bewaffneten Guerilla wie einst die baskische ETA. Aber die Komitees zur Verteidigung der Republik haben durchaus die Kraft, wirtschaftliches Leben lahmzulegen. Damit käme man zwar kaum der Unabhängigkeit näher, es ist aber ein denkbares Szenario." Dies sagt der Katalonien-Experte Klaus-Jürgen Nagel im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). Nagel ist Professor für Politik an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona. Seine theoretischen Fachgebiete sind Nationalismus, Föderalismus und die Geschichte Kataloniens. Die Unabhängigkeit jetzt einfach umzusetzen, wie es beispielsweise die linke CUP fordert, sei nicht realistisch, so Nagel. Doch mit Symbolpolitik werde sich die Mehrheit der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter auch nicht zufriedenstellen lassen.



