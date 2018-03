Die digitale Bewegung will Betrug eliminieren und den Zugang zu öffentlichem Kapital für Unternehmer und Kleinunternehmen vereinfachen

Eine selbstregulierende, vollständig transparente, durch Kodex regulierte, auf Blockchain basierende nationale Wertpapierbörse, die bei der US-Börsenaufsicht SEC registriert ist. So lautet die Vision des Teams von CryptoSecurities Exchange LLC.

In nur wenigen Monaten hat das Team eine SEC-Registrierung als Regulation D Exempt Offering vorgenommen, sich bei FinCEN als eingetragenes Geld-Service-Geschäft (Registered Money Services Business) registriert und eine Lobby-Firma gewonnen Diese ist in Washington DC ansässig und soll eine Partnerschaft mit der US-Regierung eingehen. Weiterhin hat das Team eine Steuerkanzlei in seinen Diensten, um IRS-Compliance zu gewährleisten, und ist dabei, ein SuperPAC aufzustellen, um seine Agenda im US-Kongress durchzusetzen.

Was ist der Unterschied zwischen unseren derzeitigen Wertpapierbörsen und einer Blockchain-basierten Börse? Zugriff, Kosten, Geschwindigkeit und Transparenz.

Derzeit hat der 1,7 Billionen US-Dollar-Markt an außerbörslichen (OTC) öffentlich gehandelten Unternehmen bewusst darauf verzichtet, an einer der großen bestehenden Börsen gehandelt zu werden. Warum? Wegen der unerschwinglichen Kosten: Makler, Clearinghäuser, gesetzliche Depotstellen und die Börse selbst wollen alle einen Anteil aus jeder Transaktion für sich. Selbst großzügige Broker wie Robinhood erlauben es den Anlegern nicht, die Clearinghaus-Gebühren, Umrechnungsgebühren und die archaische Wartefrist von 3-5 Tagen für die Abwicklung zu umgehen. Um die Dinge noch schwieriger zu gestalten, haben die Unglücke an der Wall Street zu übergreifenden Wertpapierregulierungen geführt, die Unternehmer und Start-ups unabsichtlich am Zugang zu öffentlichem Kapital hindern. Unternehmer mussten auf den Vorverkauf konzeptueller Produkte als Hintertür zur Kapitalbeschaffung auf Seiten wie Kickstarter und GoFundMe zurückgreifen. Websites wie StartEngine haben ihr volles Potenzial nicht ausgeschöpft, da die Investorenbasis für diese Arten von Plattformen streng limitiert ist. Sie lassen nur anerkannte Investoren zu, die mehr als 200.000 US-Dollar pro Jahr verdienen oder mehr als 1 Mio. US-Dollar an Vermögenswerten haben, zu denen nicht ihr Privathaus gehört. Das eliminiert fast die gesamte Öffentlichkeit und zerstört die Crowdfunding-Kapazität der Plattform.

Die CryptoSecurities Exchange (CSX) ist die Lösung. CSX wird eine bei der SEC registrierte nationale Wertpapierbörse sein. Mit dem Delaware-Gesetz über neue Kryptowährungen, das eine Digitalisierung und elektronische Übertragung von Aktien über ein in einem Blockchain-basierten Privatnetz vertriebenes Aktionärsregister ermöglicht, versucht CSX, die Aktionärsregister aller OTC-Unternehmen in den USA kostenlos zu digitalisieren

Noch ausschlaggebender ist, dass CSX mit ehemaligen SEC-Aufsichtsbehörden und forensischen Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten wird, um ein Netzwerk aufzubauen, in dem alle bestehenden Wertpapiergesetze und -vorschriften in das Kodex-Rahmenwerk integriert sind. Durch die Kodierung unserer bestehenden Gesetze in das Netzwerk wird die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften automatisiert.

Was bedeutet das? Unternehmer und Start-ups müssen sich nicht mehr mit Wertpapieranwälten beraten. Makler gehören der Vergangenheit an. Clearinghäuser werden nicht mehr benötigt. Es gibt keinen weiteren Bedarf für gesetzliche Depotstellen. Die CSX-Online-Handelsplattform wird Anleger direkt mit Unternehmern, Kleinunternehmen und Unternehmen in den USA verbinden. Dabei handelt es sich um eine selbstregulierende, vollständig transparente, durch Kodex regulierte, Blockchain-basierte nationale Wertpapierbörse für alle und nicht nur die Wall-Street-Teilnehmer.

Die CryptoSecurities Exchange wird die weltweit erste vollständig transparente, durch Kodex regulierte, Blockchain-basierte nationale Wertpapierbörse, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert ist.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie Dr. Castro per E-Mail unter J.Castro@CryptoSecurities.Exchange zu den üblichen Geschäftszeiten

