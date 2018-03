Puigdemonts Verhaftung ist nur der Höhepunkt des juristischen Kampfes gegen die angeklagten katalanischen Separatisten. Ein Kommentar.

Die Politik hat im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens schon vor Jahren versagt, und zwar auf beiden Seiten. Die Separatisten setzten sich im Oktober über geltende Gesetze hinweg, stimmten über die Trennung von Spanien ab und riefen die katalanische Republik aus. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy wiederum hat die Beilegung der Krise allein in die Hände der Justiz gelegt. Und die ist nun dabei, die ganze Härte des spanischen Gesetzes gegen die katalanischen Spalter anzuwenden.

Der zuständige Richter hat am Freitag 25 Separatisten offiziell angeklagt, Puigdemont sowie weitere 13 von ihnen wegen Rebellion. Das ist eine der höchsten Strafen, die es im spanischen Strafrecht gibt. Dies wird mit bis zu 30 Jahren Gefängnis geahndet. Die hohe Strafe führt der Richter als wichtigen Grund für seine Annahme an, dass eine hohe Fluchtgefahr besteht. Deshalb schickte er am Freitag fünf Angeklagte erneut in U-Haft. Dort saßen bereits vier separatistische Politiker und Aktivisten. Mit der Festnahme von Puigdemont am Sonntag in Deutschland sind zehn Angeklagte schon vor dem Prozess hinter Gittern. Weitere sechs sind im Ausland auf der Flucht. Damit ist praktisch die gesamte separatistische Führungsriege, die direkt an dem Aufstand beteiligt war, außer Gefecht gesetzt.

Ihre Anhänger nehmen das als Zeichen von politisierter Justiz und staatlicher Willkür und haben für diesen Sonntagabend wieder zu Protesten aufgerufen. Und sicher kann man an verschiedenen Entscheidungen des Richters zweifeln. Zahlreiche spanische Juristen argumentieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...