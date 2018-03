Tagesgewinner war am Freitag FACC mit 3,80% auf 23,20 (164% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor EVN mit 3,50% auf 16,56 (86% Vol.; 1W -0,12%) und YY Inc. mit 2,85% auf 121,86 (126% Vol.; 1W 3,54%). Die Tagesverlierer: GoPro mit -4,18% auf 4,58 (60% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,33%), Leoni mit -3,99% auf 51,98 (110% Vol.; 1W -6,41%), jd.com mit -3,86% auf 40,87 (118% Vol.; 1W -9,12%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GVC Holdings (92753,38 Mio.), Glencore (40976,8) und Royal Dutch Shell (27906,08). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei GVC Holdings (1666%), bet-at-home.com (324%) und Drillisch (234%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Aixtron mit 34,5%, die beste ytd ist...

