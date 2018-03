Im Zuge des Skandals um die Datenfirma Cambridge Analytica übt sich Facebook weiter in Demut - und schaltet nun Zeitungsanzeigen.

Facebook hat sich in ganzseitigen Zeitungsanzeigen für den Skandal um die Datenfirma Cambridge Analytica entschuldigt. Die Anzeigen hatte das größte soziale Netzwerk der Welt in mehreren amerikanischen und britischen Sonntagszeitungen geschaltet, darunter die "New York Times", die "Washington Post" und die "Sunday Times". Darin heißt es, Facebook verdiene es nicht, persönliche Informationen zu führen, wenn es diese ...

