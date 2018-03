Präsident Erdogan weitet den Kampf gegen Kurden im Irak aus. Eine Offensive habe in der nordirakischen Region Sindschar begonnen.

Die Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einer Offensive in der nordirakischen Region Sindschar begonnen. "Wir haben gesagt, dass wir nach Sindschar gehen. Nun ist die Operation dort gestartet. Der Kampf ist intern und extern", sagte Erdogan am Sonntag in der Schwarzmeerstadt Trabzon. Details nannte er nicht. Die irakischen Sicherheitskräfte erklärten dagegen, dass keine ausländischen Truppen in den Irak gelangt seien.

Nach Luftangriffen türkischer Kampfjets auf PKK-Stellungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...