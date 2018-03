Im Jahr 2017 bauten in Niedersachsen 907 Betriebe auf 20.281 ha Gemüse an. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik (LSN) ist die Anbaufläche damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 % gestiegen. Gegenüber den Flächen vor 30 Jahren (7.271 ha) ist dies fast eine Verdreifachung. Bildquelle: Shutterstock.com Gemüse in Niedersachsen wächst vor allem im Freiland....

