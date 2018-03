Noch fassungslos und in tiefer Trauer gibt VOG bekannt, daß ihrer langjähriger Mitarbeiter und Verkaufsleiter Dietmar Pircher am 22.03.18 gestorben ist. Nach vielfältigen Erfahrungen im Obsthandel, ist Dietmar im Januar 2000 zum VOG gekommen. Er hat in diesen vielen Jahren wichtige Impulse für die weitere Entwicklung unserer Verkaufstätigkeit in Italien und vielen...

