Erfolgreiches Geschäftsjahr der Cham Group EQS Group-Ad-hoc: Cham Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Erfolgreiches Geschäftsjahr der Cham Group 26.03.2018 / 06:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Medienmitteilung Erfolgreiches Geschäftsjahr der Cham Group - Papiergeschäft erzielt bei konstantem Umsatz eine EBIT-Marge von über 10% - Verkauf des Geschäftsbereichs Papier an die südafrikanische Sappi Gruppe ermöglicht Konzentration auf Immobiliengeschäft - Mittelzufluss aus Verkauf von über CHF 125 Mio. erhöht Flexibilität für Realisierung des "Papieri"-Projekts - Genehmigung des Bebauungsplans "Papieri" und Start der Architektur-Studienauftragsverfahren - Konzerngewinn von CHF 14.9 Mio. und Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.00 Cham, 26. März 2018 - Das Jahr 2017 stand für die Cham Group im Zeichen einer wichtigen strategischen Weichenstellung und einer erfreulichen operativen Entwicklung. Richtungsweisend ist der Anfang Dezember angekündigte und Ende Februar 2018 vollzogene Verkauf des Papiergeschäfts an die südafrikanische Sappi Gruppe. Auch im letzten Jahr seiner Zugehörigkeit zur Cham Group verzeichnete der Geschäftsbereich Papier eine starke Nachfrage in allen Marktsegmenten und profitierte dabei von der hohen Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Gesamthaft erwirtschaftete der Geschäftsbereich einen Umsatz von EUR 178.3 Mio. (Vorjahr: EUR 180.6 Mio.). Das Betriebsergebnis erhöhte sich signifikant auf EUR 19.1 Mio. (EUR 9.1 Mio.), das entspricht einer EBIT-Marge von 10.7% (5.1%). Insgesamt erwirtschaftete die Cham Group im Berichtsjahr ein Betriebsergebnis von CHF 18.7 Mio. (CHF 10.5 Mio.) und einen Reingewinn von CHF 14.9 Mio. (CHF 8.6 Mio.) Die Cham Group wird sich künftig voll auf das Immobiliengeschäft konzentrieren und die Transformation des "Papieri"-Areals in Cham in ein neues, attraktives Quartier vorantreiben. Es ist vorgesehen, die Arealentwicklung etappenweise über die nächsten 10 bis 15 Jahre zu realisieren. 75% der geplanten Geschossflächen sollen Wohn- und 25% der Flächen Arbeitsnutzungen zugeführt werden. Mit einer schlanken Organisation wird die Cham Group ein integriertes Geschäftsmodell verfolgen und den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften abdecken - von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind zentrale Anliegen bei der Arealentwicklung. Wichtige Fortschritte beim Immobilienprojekt Mit der Genehmigung des Bebauungsplans und der Umzonung durch den Zuger Regierungsrat im Oktober 2017 und dem Start zweier Architektur-Studienauftragsverfahren Anfang 2018 hat das Projekt wichtige Etappenziele erreicht. Durch den Verkauf des Papierbereichs sind der Cham Group Ende Februar 2018 rund CHF 125 Mio. zugeflossen. Mit den per Ende 2017 vorhandenen flüssigen Mitteln stehen der Unternehmung somit insgesamt rund CHF 160 Mio. Liquidität zur Verfügung. Diese Mittel erhöhen die Flexibilität bei der Umsetzung der Arealentwicklung. Denkbar ist beispielsweise ein höherer Anteil Anlageliegenschaften zulasten der Stockwerkeigentumsquote. Auch Immobilieninvestitionen über das Papieri-Areal hinaus sind möglich, dabei sind insbesondere Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in den wirtschaftlichen Ballungsräumen der erweiterten Region von Interesse. Weiter gestiegene Mieteinnahmen Aus den Immobilienaktivitäten der Cham Group resultierte 2017 ein Umsatz von CHF 2.2 Mio., gegenüber CHF 2.3 Mio. im Vorjahr. Unter Berücksichtigung des Einmaleffekts von CHF 0.5 Mio. aus dem Verkauf eines kleineren Gebäudes nahm der aus Mieterträgen erzielte Umsatz um 23% zu. Der Betriebsgewinn (EBIT) belief sich im Berichtsjahr auf TCHF 928 (TCHF 769). Segmentwechsel geplant für zweites Halbjahr 2018 Die Cham Group wird in der Zukunft auch als reines Immobilienunternehmen weiterhin an der SIX Swiss Exchange kotiert bleiben und den Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER anwenden. Die Berichterstattung wird jedoch künftig ausschliesslich in deutscher Sprache erfolgen. In der zweiten Jahreshälfte 2018 plant die Cham Group einen Wechsel in das Kotierungssegment Immobilien der SIX Swiss Exchange. Die BURU Holding AG sieht sich mit ihrem Aktienanteil von rund 42% als langfristige Ankeraktionärin und wird an der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft massgeblich beteiligt bleiben. Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung Neu gestaltet werden hingegen - neben dem im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Januar 2018 bereits genehmigten neuen Firmennamen Cham Group - auch die Struktur und Führungsorganisation. Susanne Oste, die bisherige Delegierte des Verwaltungsrats, wird sich an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Sie hat zusammen mit CFO Luis Mata eine wichtige Führungsposition bei Sappi angenommen. Ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat antreten wird Klauspeter Nüesch. Neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen werden Claude Ebnöther, der bereits seit 2012 als Mitglied des Immobilienausschusses das Papieri-Projekt begleitet, und Frau Dr. Annelies Häcki Buhofer, die Präsidentin des Verwaltungsrates der Hauptaktionärin BURU Holding AG. Neuer CEO der Cham Group wurde per 1. März 2018 Andreas Friederich, der bisher den Geschäftsbereich Immobilien leitete. Daniel Grab, bisher Leiter Finanzen und Controlling, übernahm gleichzeitig die Funktion des CFO. Dividenden erhöht auf CHF 6.00 Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von CHF 6.00 je Aktie auszuschütten, die als für Privatanleger steuerfreie Auszahlung aus Kapitalreserven erfolgen soll. Die Cham Group-Aktie soll zu einem langfristig attraktiven Dividendentitel werden, was auch in der zukünftigen Dividendenpolitik reflektiert wird. Im Rahmen des Wechsels in das Kotierungssegment für Immobiliengesellschaften werden auch die Anlagerichtlinien neu festgelegt. Ausblick Im laufenden Jahr stehen die Resultate der Architektur-Studienauftragsverfahren für die ersten beiden Teiletappen der Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum des Interesses. Aus den Projektvorschlägen aller eingeladenen Architekten werden ab August 2018 die besten Beiträge ausgewählt und anschliessend die Baugesuche ausgearbeitet und bei den Behörden eingereicht. --- Geschäftsbericht und Telefonkonferenz Der vollständige Geschäftsbericht kann unter folgendem Link eingesehen bzw. heruntergeladen werden: http://chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3210/gesch_auml_ftsberichte.html Die Cham Group AG wird im zweiten Halbjahr 2018 zu einer Analysten und Medienkonferenz einladen. Zur Beantwortung der Fragen zum Geschäftsbericht 2017 wird heute um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz durchgeführt. Die Einwahlnummer lautet +41 44 580 72 69, der Zugangscode 7185660. Eine Kurzpräsentation dazu ist unter folgendem Link zu finden: http://chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3100/pr_auml_sentationen.html Für Rückfragen: Medien- und IR-Beauftragter Cham Group AG Edwin van der Geest E-Mail: medien@chamgroup.ch bzw. investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22 Die wichtigsten Kennzahlen: In TCHF, sofern nicht anders angegeben 2017 2016 +/- in % Nettoumsatz 199.288 198.365 +0,5% - davon Mieteinnahmen Dritte 1.301 960 +35,5% EBITDA 26.509 18.704 +41,7% In % des Nettoumsatzes 13,3% 9,4% EBIT 18.698 10.498 +78,1% - davon Geschäftsbereich Immobilien 928 769 +20.7% Jahresgewinn 14.945 8.590 +74,0% Gewinn pro Aktie (in CHF) 20.07 11.53 Free Cash Flow 23.761 6.676 Eigenkapital 123.861 108.118 In % der Bilanzsumme 59,9% 55,4% Netto-Cashbestand 21.535 3.248 Dividendentermine: Buchschluss Aktienregister: 18.04.2018, 17:00 Uhr Datum Ex-Dividendenhandel: 04.05.2018 Record Date: 07.05.2018 Datum Auszahlung der Dividende: 08.05.2018 Über die Cham Group Die Cham Group (Börsenkürzel: CPGN) konzentriert sich als an der Schweizer Börse SIX kotierte Immobiliengesellschaft auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise über die nächsten 10 bis 15 Jahre ein zwölf Hektar umfassender neuer Stadtteil mit je rund 1000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. Valor/ISIN/Ticker: Cham Group AG 193 185 / CH0001931853 / CPGN Disclaimer Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=BOSRVEACWC Dokumenttitel: Cham Group_FY17_MMEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Cham Group AG Fabrikstrasse 5 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 508 08 20 E-Mail: kontakt@chamgroup.ch Internet: www.chamgroup.ch ISIN: CH0001931853 Valorennummer: - Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service668051 26.03.2018 CET/CEST

ISIN CH0001931853

AXC0015 2018-03-26/06:00