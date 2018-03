Sehr geehrte Leserinnen und Leser, derzeit herrscht frostige Stimmung an den Börsen. Während in der vergangenen Woche zunächst die FED-Sitzung im Fokus stand, von der eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten auf 1,5 % erwartet und dann auch verkündet wurde, sorgten zum Wochenschluss die gegen China verhängten Strafzölle für Furore an den Märkten. Enttäuscht wurden auch die deutschen Börsianer vom ZEW-Index, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...