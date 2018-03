=== 07:30 DE/Adler Real Estate AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Jahresergebnis, Garbsen 10:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Europe Lecture mit IWF-Chefin Lagarde zum Thema: "Strengthening the Euro Area Architecture", Berlin 10:30 DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 2017, Frankfurt *** 11:30 AT/Bundesbank-Präsident Weidmann, Vortrag zum Thema: "Neuer Schwung für Europa" und Ehrenzeichenüberreichung bei der OeNB, Wien 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 15:00 EU/SSM-Chefin Nouy, Präsentation des EZB-Jahresberichts zur Bankenaufsicht vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Chamber of Commerce, Washington 19:00 BG/EU-Türkei-Gipfel, Varna 22:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Princeton University *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2018 00:05 ET (04:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.