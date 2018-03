Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDELSKRIEG - Die Entspannungsinitiative von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Handelskonflikt mit den USA stößt in Brüssel und Paris auf Skepsis. Die EU-Kommission ist nicht bereit, über Zollsenkungen für US-Importe zu verhandeln, solange die amerikanischen Drohungen mit Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium im Raum stehen. Ähnliche Äußerungen kommen aus Paris, selbst in Berlin gibt es Zweifel. Altmaier hatte sich offen für die Forderung der US-Regierung gezeigt, die Autozölle zwischen den USA und der EU anzugleichen. (Handelsblatt S. 6)

MIETPREISBREMSE - Mehrere Hundert Mieter haben sich bereits erfolgreich gegen zu hohe Wohnungskosten gewehrt. Unterstützt vom Onlineportal wenigermiete.de haben sie sich auf die Mietpreisbremse bezogen und in außergerichtlichen Vergleichen teils erhebliche Reduzierungen ihrer Zahlungen erzielt. Noch sei das kein Massenphänomen, aber es komme Bewegung in den Markt, stellen auch die Vertreter von Mietervereinen fest. (SZ S. 15)

ABTREIBUNGEN - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der Gegner des Paragrafen 219a kürzlich noch scharf kritisiert hatte, lässt dagegen Gesprächsbereitschaft erkennen. Der Konflikt über Abtreibungen sei vor mehr als 25 Jahren in einem Kompromiss gelöst worden, zu dem auch das "Werbeverbot" in Paragraf 219a gehört. "Zu diesem Kompromiss als Ganzes stehen wir, da gibt es keinen Änderungsbedarf", sagte Spahn der Süddeutschen Zeitung. "Aber falls es ein berechtigtes, bisher noch nicht abgedecktes Bedürfnis nach objektiven Informationen geben sollte für Frauen, die sich in einer schwierigen persönlichen Lage befinden, werden wir gemeinsam nach Lösungen suchen." Er wolle darüber auch mit Ärzten und Beratungsstellen sprechen. (SZ S.4/6)

TÜRKEIGIPFEL - Österreichs Kanzler Sebastian Kurz wirft der Türkei vor, in Syrien zu einer weiteren Eskalation der Lage beizutragen. Zugleich fordert er die EU-Spitzen auf, das Thema beim Gipfeltreffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im bulgarischen Seebad Warna am Montagabend zu beraten. "Besorgniserregend sind jedoch auch die jüngsten Entwicklungen in Syrien rund um die türkische Militäroffensive, die Flüchtlingsbewegungen und die humanitäre Notlage im Norden Syriens noch weiter zu verschärfen droht. Nach den massiven Geländegewinnen und Fortschritten im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) braucht Syrien nun endlich Frieden statt einer weiteren militärischen Eskalation", sagte Kurz unmittelbar vor dem Treffen in Warna. (Welt S. 7)

TÜRKEIGIPFEL - Vor dem EU-Türkei-Gipfel hat der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok vor dem totalen Bruch mit der Türkei gewarnt. In einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der langjährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament: "Die EU sollte nicht mit der Türkei brechen, denn das wäre ein strategischer Fehler." Nach wie vor kooperiere die Türkei mit Europa in wichtigen Fragen wie der Flüchtlingskrise oder der Zollunion. Europa müsse ein Partner bleiben, damit die Türkei sich nicht abwende. Brok warnte: "Eine Türkei, die ins islamistische Lager wechselt, wäre für Europa sehr viel gefährlicher." (Neue Osnabrücker Zeitung)

ISLAMDEBATTE - CSU-Generalsekretär Markus Blume hält es für "zwingend" notwendig, die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) neu entfachte Islam-Debatte weiter zu führen. "Durch das Totschweigen oder Wegmoderieren wird man die großen Fragen des Landes nicht beantworten", sagte Blume. Er hält es für gefährlich, "dass von einer vermeintlich hohen moralischen Warte aus" versucht werde, die politische Richtung zu bestimmen. "Dabei verliert man aber offenkundig große Teile der Bevölkerung." (Welt S. 1/4)

EURO - Vor zwanzig Jahren gab die Bundesbank grünes Licht für eine Währungsunion inklusive Italien. Interne Dokumente zeigen, wie sehr um die Entscheidung gerungen wurde. Viele Versprechen wurden gebrochen, heißt es. (FAZ S. 17)

