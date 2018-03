Der türkische Abfertigungsdienstleister verlässt sich weiterhin auf die Zoll-Management-Lösung vom Zollexperten BluJay Solutions

Seit 2010 betreibt der türkische Dispatcher Celebi sein Frachtzentrum am Frankfurter Flughafen. Außerdem baut Celebi weltweit Fracht- und Bodenabfertigungsdienste auf und entwickelt diese. Celebi verwendet die Zoll-Management-Lösung von BluJay Solutions für seine Zollabwicklung und hat vor kurzem seine Partnerschaft mit dem führenden Anbieter von Lieferketten-Software und -Dienstleistungen erneuert.

Die Zahlen sind eindrucksvoll: rund 15.200 Quadratmeter Lagerfläche und 8.100 Quadratmeter Büroflache stehen dem international aktiven Luftfrachtbetreiber Celebi Cargo GmbH am Frankfurter Flughafen zur Verfügung. Die Mitarbeiter von Celebi wickeln jedes Jahr 220.000 Tonnen Fracht ab. Seit Anfang 2010 nutzt der Luftfrachtexperte die Zoll-Software von BluJay Solutions für seine Zollabwicklung. Die zertifizierte und bewährte Lösung ermöglicht einen sicheren Datenaustausch mit den Zollbehörden und eine effektive elektronische Zollabwicklung. Beide Unternehmen gaben bekannt, dass sie ihre Beziehung kürzlich verlängert haben.

Bewährte Zusammenarbeit setzt Kurs für die Zukunft

"Die Software von BluJay geht die branchenspezifischen Herausforderungen bei der Zollabwicklung an und beschleunigt die Ein- und Ausfuhrprozesse", erläutert Murat Bas, CEO der Celebi Cargo GmbH. "Einfache Bedienbarkeit und automatische Kontrollfunktionen helfen uns, doppelte Datensätze und weitere Fehlerquellen von Anfang an auszumerzen. Und dank der schnellen und reibungslosen Zollabwicklung können wir die Kundenzufriedenheit bei den von uns betreuten Fluglinien steigern."

"Dank der vielen Jahre an Erfahrung, über die BluJay verfügt, verstehen wir die Probleme der Dienstleister wie Celebi und kennen die speziellen Anforderungen und typischen Schwierigkeiten im Zoll-Management genau. An diese passen wir unsere Software-Anwendung für Kunden beständig an, damit eine laufende Einhaltung der Vorschriften gewährleistet ist", so Mohit Paul, Senior Vice President Sales EMEA bei BluJay Solutions. "Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Celebi in den kommenden Jahren."

Weitere Informationen über BluJay Solutions finden Sie unter www.blujaysolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180325005033/de/

Contacts:

BluJay Solutions

Andrea Feldman, 44 7748 776222

andrea.feldman@blujaysolutions.com