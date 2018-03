artnet AG steigert Jahresumsatz um 8% auf 21 Millionen US-Dollar DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung artnet AG steigert Jahresumsatz um 8% auf 21 Millionen US-Dollar 26.03.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. artnet AG steigert Jahresumsatz um 8% auf 21 Millionen US-Dollar Zweistellige Zuwachsraten für Online-Auktionssparte und Nachrichtendienst Verstärkte Investitionen in Produktentwicklung und Spitzentechnologie Beschleunigtes Umsatzwachstum für 2018 erwartet Berlin/New York, 26. März 2018-Die Berliner artnet AG, führender Anbieter von Marktdaten für den internationalen Kunstmarkt und Betreiber der einzigen Plattform für echte Online-Auktionen bildender Kunst, hat einen neuen Umsatzrekord erzielt. Aufgrund zweistelliger Zuwachsraten sowohl in der Auktionssparte artnet Auctions als auch beim Nachrichtendienst artnet News steigerte der Konzern den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 8 % auf 20,8 Millionen US-Dollar (USD)*. Der Nettogewinn stieg um 12 % auf 784.000 USD. "artnet Auctions und artnet News sind die Segmente mit dem größten Umsatzpotenzial. Das starke Wachstum dieser relativ neuen Geschäftsfelder zeigt, dass wir den Nerv des Marktes getroffen haben", sagte Jacob Pabst, Vorstand der artnet AG. "Wir investieren stark in innovative Produkte sowie in Spitzentechnologie und rechnen auch für das laufende Geschäftsjahr mit kräftigem Umsatzwachstum." Im Segment Auctions stieg der Provisionsumsatz 2017 um 26 % auf 4,0 Millionen USD - das beste Resultat seit dem Debüt der Online-Auktionsplattform im Jahr 2008. Auctions steuert damit rund ein Fünftel zu den gesamten Einnahmen von artnet bei. Der Durchschnittspreis verkaufter Lose stieg um 46 % auf mehr als 12.000 USD, wobei Spitzenlose auch für mehr als 100.000 USD versteigert wurden. "Marktteilnehmer nehmen nach anfänglicher Zurückhaltung Online-Auktionen als schnelles und kostengünstiges Mittel zum Kauf und Verkauf bildender Kunst an. Wir entwickeln artnet Auctions stetig weiter und haben unter anderem die Navigation der Webseite verbessert, damit unsere Kunden Kunstwerke noch einfacher und schneller kaufen oder verkaufen können", sagte artnet-Vorstand Pabst. Nutzer der Plattform, auf der vor allem Werke moderner und zeitgenössischer Künstler versteigert werden, profitieren von im Vergleich zu herkömmlichen Auktionen deutlich niedrigeren Transaktionskosten und schnellerer Abwicklung. Mit den Online-Auktionen von artnet werden Kunstwerke außerdem einfacher handelbar. Mangelnde Liquidität ist bislang ein großes Manko des Kunstmarktes. Im Segment artnet News stiegen die Werbeeinnahmen um 41 % auf 2,7 Millionen USD - vor allem infolge höherer Nachfrage von Luxusgüterherstellern nach Anzeigenflächen. Der erst vor vier Jahren gegründete englischsprachige Nachrichtendienst trägt mittlerweile zwei Drittel zu den gesamten Werbeerlösen von artnet bei, die 2017 um 17 % auf 4,1 Millionen USD gestiegen sind. artnet News ist weltweit der erste und einzige Nachrichtenanbieter, der rund um die Uhr über Trends und Persönlichkeiten des internationalen Kunstmarktes berichtet. Im Segment Galerien ging der Umsatz aufgrund leicht rückläufiger Mitgliederzahlen und geringerer Werbeeinnahmen um 2 % auf 5,2 Millionen USD zurück. Viele kleinere und mittelgroße Galerien, die zu den wichtigsten Kunden des Galerie-Netzwerks von artnet zählen, kämpfen weiterhin mit hohen Betriebskosten, strapaziösen Zeitplänen von Kunstmessen und härter werdender Konkurrenz von Auktionshäusern und größeren Galerien. artnet unterstützt die Mitglieder des Galerie-Netzwerks mit Neuentwicklungen wie dem im September eingeführten und begeistert aufgenommenen Content-Management-System Galerie-Portal. Für 2018 rechnet artnet daher mit einer geschäftlichen Wende und wieder steigenden Umsätzen im Segment Galerien. Im Kernsegment Price Database, der mit mehr als 11 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen führenden Kunst-Datenbank, stieg der Umsatz um 3% auf 7,4 Millionen USD. Das Wachstum resultierte vor allem aus höheren Werbeeinnahmen und steigender Nachfrage nach den Angeboten des Bereichs Analytics, die Abonnenten die Analyse komplexer Markttrends mittels firmeneigener Algorithmen auf Basis der Datenbank-Informationen ermöglichen. artnet wurde vor fast 30 Jahren vom Hamburger Kunsthändler Hans Neuendorf, dem heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden des Unternehmens, mit dem Ziel gegründet, die Ineffizienzen des Kunstmarkts zu vermindern und dadurch Wachstum und Vertrauen zu schaffen. Die Price Database sorgte erstmalig für eine bis heute unübertroffene Preistransparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk, dessen Mitglieder Kunstwerke online bei artnet präsentieren, ermöglichte erstmals auch kleineren Galerien zu nur geringen Kosten den Zugang zum internationalen Markt. Jetzt macht artnet große Fortschritte dabei, mittels der Online-Auktionen den Handel mit Kunst effizienter und günstiger zu gestalten. Mit der News-Sparte und dem Bereich Analytics forciert artnet weiter die Verbreitung und Analyse von Informationen. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 prognostiziert artnet ein Umsatzwachstum auf 22,0 bis 23,0 Millionen USD. Aufgrund der angesichts intensiven Wettbewerbs unerlässlichen Investitionen in Personal, Produktentwicklung und Marketing kalkuliert artnet mit einem Rückgang des Nachsteuerergebnisses. Dazu tragen insbesondere Investitionen in die Erneuerung der technischen Infrastruktur bei, mit denen artnet Effizienz und Konkurrenzfähigkeit weiter steigern will. Insgesamt ist artnet mit einer breitgefächerten Produktpalette sehr gut positioniert und im Kunstmarkt einzigartig. "Die wachsende Popularität von Online-Auktionen und der beständig steigende Bedarf an qualitativ hochwertiger Information und Analyse werden unser Geschäft weiter vorantreiben. Ich sehe für artnet außerdem enormes Potenzial bei der weiteren Nutzung künstlicher Intelligenz", sagte artnet-Vorstand Jacob Pabst. Der vollständige Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2017 ist abrufbar unter: htttp://www.artnet.de/investor-relations/geschäftsberichte/ *artnet erzielt seine Umsatzerlöse zu rund 80% im US-Dollar-Währungsraum. Geschäftszahlen in der Berichtswährung Euro können stark von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Daher wird die geschäftliche Entwicklung für die einzelnen Segmente in US-Dollar ausgewiesen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: ir@artnet.com Über artnet artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 11 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.700 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk verbindet 1.200 führende Galerien mit Sammlern aus aller Welt. Die Auktionsplattform artnet Auctions, eine bedeutende Ressource für Kunstsammler und Händler, bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668409 26.03.2018

ISIN DE000A1K0375

AXC0022 2018-03-26/07:00