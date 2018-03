Moneycab.com: Herr Lenggenhager, die zahlreichen neuen elektronischen "Spielzeuge" auf dem Markt führen zu einer regelrechten Umsatzexplosion in der Halbleiterbranche. Comets RF Power Division, zog 53 Prozent mehr Geschäftsvolumen an. Stellt Sie das vor logistische Herausforderungen?

René Lenggenhager: 2017 war in der Tat ein sehr erfolgreiches Jahr im Halbleitergeschäft. Wir haben die starke Nachfrage auch dank unseres guten Lieferantennetzwerks erfolgreich gemeistert und in unserem Werk in Flamatt erneut den Mengenrekord für Vakuumkondensatoren gebrochen. Auch für weiter starke Nachfrage sind wir gut vorbereitet. So haben wir in Flamatt letztes Jahr die Produktivität auf der gleichen Fläche gesteigert: Wir haben in zusätzliche Anlagen und in die Erweiterung bestehender Anlagen investiert und arbeiten aktuell im Dreischichtbetrieb.

Wie stark ist Comets Abhängigkeit vom US-Konzern Lam Research in der Halbleiterindustrie?

Uns verbindet eine sehr enge Zusammenarbeit mit Lam Research. Lam ist einer der führenden Ausrüster der Halbleiterindustrie weltweit, und mit Abstand der grösste Kunde der Comet Group (2017: rund 27% des Gruppenumsatzes). Gleichzeitig zählt Comet zu den 10 wichtigsten Lieferanten bei Lam. Die Partnerschaft ist daher für beide Seiten von grosser Bedeutung. Darüber hinaus pflegen wir auch Beziehungen zu anderen wichtigen Kunden im Halbleitermarkt wie zu AMAT oder Samsung, und bauen unser Netzwerk kontinuierlich aus. Eine wichtige Region ist für mich Asien, insbesondere China. China investiert zunehmend in die lokale Wertschöpfung. Hier haben wir in den letzten Jahren unsere Beziehungen mit lokalen Ausrüstern gestärkt und sehen weiteres sehr attraktives Potential.

René Lenggenhager, CEO Comet Group.

Sie investieren einen Grossteil der Gewinne. Wo liegen die Schwerpunkte?

Einerseits geht es darum zusätzliche Kapazität für die Produktion zu schaffen, beispielsweise mit dem Erweiterungsbau in Flamatt. Andererseits sehen wir mit allen unseren Tätigkeitsfeldern interessante Möglichkeiten, wie wir für unsere Kunden im Rahmen der Digitalisierung von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen Mehrwert für bestehende und neue Kunden schaffen können. Entscheidend ist jedoch für uns die Wertentwicklung.

Bei den industriellen Röntgenuntersuchungs-Modulen ist die EBITDA-Marge mittlerweile fast viermal so hoch wie bei den komplexen Röntgensystemen. Ist Komplexität immer gleichbedeutend mit geringeren Margen?

Die Margenbilder folgen nicht der Komplexität der Produkte - und sind folglich nicht vergleichbar. Tendenziell ist das Modul-Geschäft mit höheren Margen unterwegs. Für uns entscheidender ist grundsätzlich die Rendite auf dem investierten Kapital beziehungsweise der Wertbeitrag, der sich erzielen lässt. Im Systemgeschäft wo wir an Endverbraucher verkaufen, arbeiten wir mit tieferem investiertem Kapital.

Im komplexen Röntgensystemgeschäft, bei Comet im Geschäftsbereich IXS zusammengefasst, haben sie gleich mehrere ultramoderne Computertomographiegeräte lanciert. Gibt es da Druck von Seiten der Leistungsträger auf die Preise?

Es gibt immer Wettbewerb. IXS hat sich mit 13 Prozent Wachstum im letzten Jahr gut behauptet. Druck auf den Preis gibt es vor allem, wenn Produkte dem Kunden im Vergleich zum Wettbewerb keinen besonderen ...

