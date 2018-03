Cham - Der Spezialpapier-Hersteller Cham Group hat im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz im Papiergeschäft knapp gehalten, die Marge dabei aber klar verbessert. Deutlich gesteigert wurden entsprechend die Gewinnziffern, was sich auch in einer um 50% erhöhten Dividende niederschlagen soll.

Die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr treten angesichts der erfolgten Änderung des Gesellschaftszwecks etwas in den Hintergrund. Bekanntlich wurde die ehemalige Cham Paper Group vor kurzem in Cham Group umbenannt und soll künftig eine reine Immobiliengesellschaft sein. Diesen Schritt hatten die Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung von Ende Januar gebilligt. Der Verkauf des Papiergeschäftes an die südafrikanische Sappi-Gruppe wurde im Februar bereits abgeschlossen.

Nach Italien verlagert wurde die Produktion bereits vor einigen Jahren, nur noch die Entwicklung und Oberflächenbeschichtung verblieb in Cham. Für das alte Fabrikgelände, das "Papieri"-Areal, hat das Unternehmen bereits einige Pläne - es soll zu einem Stadtquartier umgebaut werden.

Gewinn und Dividende steigen deutlich

Der Umsatz im letzten Jahr als Papierhersteller erhöhte sich um 0,5% auf 199,3 Mio CHF, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Dabei verzeichnete der Papierbereich einen minimen Rückgang auf 178,3 Mio EUR. Auch im letzten Jahr seiner Zugehörigkeit ...

