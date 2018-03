Insidern zufolge steht Amerivan Airlines kurz davor, bei Boeing Maschinen vom Typ 787 zu bestellen. Das Nachsehen hätte dann Airbus, das sein Langstreckenmodell A330neo an American verkaufen will. Und bei dem es ohnehin schon nicht so gut läuft - Hawaiian Airlines hatte in diesem Monat eine Bestellung bei Airbus storniert und sich stattdessen für die 787 von Boeing entschieden. Der A330 ist eigentlich ein profitables Flugzeug und wurde 2014 mit neuen Triebwerken ausgestattet. Dennoch ist die Nachfrage bisher gering.



Der Auftrag von American Airlines wäre ein wichtiges Signal auch an andere Airbus-Kunden gewesen. Branchenkreisen zufolge will das US-Unternehmen zwischen 25 und 30 Großraumjets kaufen. Damit hätte der Boeing-Auftrag ein Volumen von 7 bis über 8 Mrd. $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info