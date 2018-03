Der Kurs des Euro ist am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2369 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,2346 (Donnerstag: 1,2316) Dollar festgesetzt.

Der amerikanische Dollar wurde vor dem Wochenende durch mehrere Entwicklungen belastet. Allen voran wirkten die neuen Strafzölle der USA gegen China als Belastung für die US-Währung. Hinzu kam ein neuerlicher Rauswurf in der US-Regierung. Der als gemäßigt geltende Sicherheitsberater H.R. McMaster soll durch John Bolton ersetzt werden. Bolton gilt als Hardliner, der etwa im Atomabkommen mit dem Iran und in der Nordkorea-Frage scharfe Positionen vertritt.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump trotz seiner Androhung eines Vetos ein vom Kongress verabschiedetes Haushaltsgesetz unterzeichnet./tos/jha/

