In England und Amerika hat schon eine Million Kunden die neue Shopping-App heruntergeladen. Jetzt startet das Angebot in Deutschland.

Kasper Rorsted hat ein großes Ziel: Vier Milliarden Euro Umsatz will der Adidas-Chef in zwei Jahren in den eigenen Online-Stores erzielen. Das ist vier Mal so viel wie 2016, als der Däne bei dem Sportkonzern anheuerte. Es ist also ein gewaltiger Sprung, den der 56-Jährige seinen Investoren versprochen hat.

Um den zu schaffen, haben Rorsteds E-Commerce-Spezialisten gleich nach seinem Amtsantritt im Herbst 2016 damit begonnen, eine ganz neue App zu entwickeln: "Adidas Sports & Style". Mit dem Programm kann Adidas Fans der Sportmarke hoch personalisierte Angebote machen. Denn immer mehr Kunden bestellen per Smartphone.

Im vergangenen Herbst startete das Angebot in den USA, dem derzeit wichtigsten Wachstumsmarkt von Adidas. Kurz darauf folgte Großbritannien. Mehr als eine Million Nutzer haben die App seither heruntergeladen, heißt es in der Adidas-Zentrale in Herzogenaurach.

Seit ein paar Tagen ist sie auch in Deutschland bei Google und Apple verfügbar. Bislang hat das kaum jemand mitbekommen. Wie das Handelsblatt erfuhr, soll die Werbung dafür aber in diesen Tagen beginnen.

Die neue App ist für Adidas wichtiger als jedes Turnschuh-Modell dieses Jahr. Sie ist der bedeutendste Weg, um die Kunden künftig direkt zu erreichen. Wer sich registriert und einige persönliche Angaben macht, der bekommt personalisierte Artikel und Videos über Athleten und Lieblings-Sportarten, Einladungen zu Veranstaltungen, vor allem aber individuell zugeschnittene Produktempfehlungen.

Je aktiver der Konsument die App nutzt, umso passgenauer ...

