Jasmin Staiblin, die Chefin des Energiekonzerns Alpiq, zieht ihre Kandidatur zur Wahl in den Verwaltungsrat des Versicherers zurück. Sie habe den Zurich-VR über diesen Entscheid informiert, heisst es in der am Montag publizierten Medienmitteilung der Zurich. Staiblin begründet den Rückzug mit ihren derzeit weiteren Aufgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...