konnte dennoch wie prognostiziert ein positiver Free Cashflow von 4,3 Mio. EUR (i. V. 13,0 Mio. EUR) erzielt werden. Auch die erwarteten stabilen Bilanzrelationen wurden erreicht: Die Eigenkapitalquote blieb mit rund 29 Prozent ebenso unverändert wie der dynamische Verschuldungsgrad mit 2,8 Jahren. Nicht zuletzt hat sich das Volumen des Neugeschäfts mit 300,4 Mio. EUR (i. V. rund 730 Mio. EUR), wie bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2017 angekündigt, wieder normalisiert und lag damit leicht über dem Rahmen der aktuellen Wachstumsplanung. Vorstand und Aufsichtsrat der Progress-Werk Oberkirch AG schlagen der Hauptversammlung am 23. Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 1,65 EUR (i. V. 1,60 EUR) vor. Damit setzen wir unsere Ausschüttungspolitik fort, sowohl die aktuelle, gute Geschäftsentwicklung zu berücksichtigen als auch die Bilanz des Konzerns durch eine angemessene Ausschüttungsquote zu stärken. Der Geschäftsbericht 2017 ist ab 29. März 2018 auf der Homepage www.progress-werk.de einsehbar. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Unternehmensprofil PWO PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in Leichtbauweise. Im Laufe der fast 100jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem Fahren und zu höherer Reichweite bei. Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.400 Beschäftigte auf drei Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für höchste Liefertreue und Lieferqualität. 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-347 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@progress-werk.de Internet: www.progress-werk.de ISIN: DE0006968001 WKN: 696800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668317 26.03.2018

ISIN DE0006968001

AXC0036 2018-03-26/08:00