LPKF schreibt wieder schwarze Zahlen DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis LPKF schreibt wieder schwarze Zahlen 26.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Auftragsbestand um 39 % über Vorjahr - Dr. Götz Bendele als neuer CEO ab Mai bestellt - Aufsichtsrat verkleinert sich Garbsen, den 26.03.2018 - Der LPKF-Konzern schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatzplus von 12 % und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von EUR 4,0 Mio. ab. Mit der erreichten EBIT-Marge von 3,9 % ist der Vorstand des Lasermaschinenherstellers noch nicht zufrieden, sieht LPKF aber auf dem Weg zu einem profitablen Wachstumskurs. Der Gesamtumsatz 2017 erreichte EUR 102,1 Mio. Alle vier Segmente des Unternehmens haben zum Umsatzwachstum beigetragen. Starkes Wachstum verzeichnete das Geschäft mit Systemen für die Strukturierung von Dünnschichtsolarzellen mit einem Plus von 48 %. Die Auftragseingänge erreichten 2017 EUR 113,2 Mio. und lagen 7 % über dem Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand zum Jahresende lag mit EUR 38,8 Mio. sogar 39 % über dem Vorjahreswert von EUR 27,8 Mio. Daraus ergibt sich ein Book-to-Bill-Ratio von 1,1. Verbessertes Management von Vorräten und Forderungen hielten auch unterjährig die Bestände auf niedrigerem Niveau, so dass das Net Working Capital am Jahresende bei EUR 33,3 Mio. (Vorjahr: EUR 35,2 Mio.) lag. Das Net Working Capital Ratio fiel dadurch auf 32,6 % im Vergleich zu 38,7 % im Vorjahr. Durch eine fokussierte Investitionstätigkeit konnte insgesamt ein positiver Free Cashflow von EUR 3,3 Mio. (Vorjahr: EUR - 1,8 Mio.) erzielt werden. "Mit viel Disziplin ist es uns gelungen, die Kostenbasis weiter zu optimieren und damit eine gesunde Basis für zukünftiges profitables Wachstum zu schaffen," sagt Vorstandssprecher Kai Bentz. "2018 werden wir den Fokus verstärkt auf die Verbesserung der Profitabilität in den einzelnen Produktbereichen legen, insbesondere in den Segmenten Welding und Electronics." Um dabei auch den notwendigen Kapitaleinsatz zu optimieren, wurde die Kennzahl ROCE (Return on Capital Employed) als wesentliche Kennzahl stärker in den Fokus gerückt. In der Forschung & Entwicklung konzentriert sich LPKF auf Zukunftstechnologien für Anwendungen, die Megatrends wie Miniaturisierung und die Digitalisierung weiter vorantreiben. Trotz der umfassenden Sparmaßnahmen hat das Unternehmen gezielt in ganz neue Technologien und Verfahren investiert. Für 2018 rechnet der Vorstand bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 103 Mio. und EUR 108 Mio. und einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zwischen 2 und 7 %. Dabei wird von einer EBIT-Marge von bis zu 6 % ausgegangen. Bis 2020 strebt LPKF an, ein ROCE zwischen 10 und 15 % zu erzielen. Diese Verbesserung soll sich aus einem wachsenden Geschäft vor allem mit neuen Produkten und einer optimierten Fixkostenbasis ergeben. Der Aufsichtsrat hat am 15. März 2018 einen neuen Vorstandsvorsitzenden für LPKF bestellt. Dr. Götz Bendele wird die Aufgabe zum 1. Mai 2018 übernehmen; die Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre. "Es freut uns sehr, dass wir mit Götz Bendele einen ausgewiesenen Technologie-Experten gewonnen haben, der viele Jahre in der Halbleiter-, Elektronik- und Solarindustrie gearbeitet hat", sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Markus Peters. "Darüber hinaus bringt er Erfahrung im Aufbau neuer Geschäftsbereiche in internationalen Märkten mit und kann die Wachstumsstrategie gemeinsam mit dem LPKF-Team zielstrebig umsetzen." Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Heino Büsching, hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai 2018 niedergelegt. Der vollständige Geschäftsbericht ist in deutscher und englischer Sprache unter www.lpkf.de/investor-relations/news-publikationen/finanzberichte/index.htm verfügbar. Der Bericht zum ersten Quartal 2018 wird am 15. Mai 2018 veröffentlicht. Die Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics AG findet am 31. Mai im Hannover Congress Centrum statt. Über LPKF Die LPKF Laser & Electronics AG ist auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000). 