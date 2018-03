Die Zahlen von ADVA Optical für 2017 zeigen, in welche Mitleidenschaft das Geschäft gezogen wurde, nachdem es im dritten Quartal einen Einbruch im Auftragseingang gab. Und sie verdeutlichen auch, dass es länger dauern wird, aus der Talsohle herauszukommen.

Zugutehalten muss man dem Netzwerkausrüster, dass die versprochenen Verbesserungen im Schlussquartal geschafft wurden. So steigerte ADVA den Umsatz um knapp 5,4 % auf 117,2 Mio. Euro. Damit blieb die Firma aber nur knapp über dem unteren Rand der vorherigen Prognosespanne. Wie bei der Erstbesprechung in Ausgabe 04/18 angegeben, hatte diese zwischen 115 - 130 Mio. Euro gelegen. Etwas besser sah es bei der Profitabilität aus. Denn hier erreichte ADVA eine EBIT-Marge von 3,8 % nach einer Guidance zwischen 0 % und 5 %.

Die graduellen Verbesserungen in Q4 konnten die tiefen Löcher nicht ausfüllen, die in Q3 geschlagen wurden. So blieb am Ende der Jahresumsatz mit 514,5 Mio. Euro unter unseren Prognosen, die bei 520 Mio. Euro lagen. Eine noch größere ...

