Die Aktie von RIB Software hat in den letzten Monaten einen atemberaubenden Höhenflug erlebt. Nach einer Kapitalerhöhung und einer Verkaufsempfehlung kam nun die kalte Dusche. Bietet der massive Kursrutsch eine attraktive Einstiegsgelegenheit?

RIB Software ist ein Anbieter von digitalen Tools und Lösungen für die Bauindustrie. Aktuell soll das Geschäft durch gemeinsame Plattformen mit großen Partnern vorangetrieben werden. Vor zwei Jahren wurde gemeinsam mit dem in Singapur ansässigen Auftragsfertiger Flex, eher bekannt unter dem früheren Namen Flextronics, die Lösung YTWO Formative am Markt eingeführt, die in einem System die Planung und Steuerung eines Bauprojekts mit den nötigen Zulieferern vernetzt. Im Februar folgte dann die Nachricht, dass Microsoft für die gemeinsame Cloud-Lösung MTWO gewonnen werden konnte, über die Software- und Datenservices vermarktet werden sollen.

Dank dieser Aufstellung kann RIB Software ein dynamisches Wachstum vorweisen, im letzten Jahr erhöhten sich die Erlöse um rund ein Zehntel auf 108,3 Mio. Euro, in diesem Jahr soll die Steigerungsrate zwischen 8 und 17,3 Prozent liegen. Das EBITDA wird allerdings nun unter hohen Produktinvestitionen leiden: Nach 40,2 Mio. Euro in 2017 (+22,9 Prozent) liegt die Erwartung für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen für die laufende Periode zwischen 33 und 43 Mio. Euro.

Das Unternehmen hat aber ein gutes Cashpolster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...