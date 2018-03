DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

China hat sich im Handelskonflikt mit den USA gesprächsbereit und zugleich kämpferisch gezeigt. "China ist bereit, seine nationalen Interessen zu verteidigen", sagte Vize-Regierungschef Liu He laut der staatlichen chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Wochenende in einem Telefonat mit US-Finanzminister Steven Mnuchin. Er prangerte demnach Washingtons Untersuchung wegen mutmaßlicher chinesischer Patentrechtsverstöße an. Laut Liu verletzen die USA damit internationales Handelsrecht. Zugleich äußerte Liu seine Hoffnung, dass beide Seiten in dem Konflikt "rational" bleiben und zusammenarbeiten, um die Handelsbeziehungen zu "retten". Liu und Mnuchin hätten vereinbart, weiter im Gespräch zu bleiben, meldete Xinhua.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Adler Real Estate AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Jahresergebnis, Garbsen

10:30 DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 2017, Frankfurt

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende KPS AG 0,35 EUR Villeroy + Boch AG Vorzüge 0,57 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion neuer Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit März 2020 im Volumen 2,5 Mrd bis 3,0 Mrd EUR Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 2,0 Mrd bis 2,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.616,80 0,73 Nikkei-225 20.542,76 -0,36 Schanghai-Composite 3.097,94 -1,75 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.886,31 -1,77 DAX-Future 11.795,00 -1,65 XDAX 11.791,01 -1,64 MDAX 25.203,76 -0,71 TecDAX 2.555,44 -1,02 EuroStoxx50 3.298,07 -1,50 Stoxx50 2.912,84 -1,03 Dow-Jones 23.533,20 -1,77 S&P-500-Index 2.588,26 -2,10 Nasdaq-Comp. 6.992,67 -2,43 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,98 +17

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit gemischten Gefühlen gehen Markteilnehmer am Montag angesichts der anhaltenden Angst vor einem neuen Handelskrieg in die Woche. Der Kursverfall an den US-Börsen war am Freitag ungebremst fortgegangen. Unter Druck standen vor allem die Tech-Werte und Banken mit Kursverlusten von 3,4 Prozent allein in den Indizes. Nur Defensive und Ölwerte konnten sich mit bescheideneren Verlusten von bis zu 0,5 Prozent gegen den Trend stimmen. "Vor allem der urplötzliche U-Turn bei den Rahmenbedingungen sitzt vielen noch in den Knochen", sagt ein Händler. Es sei unklar, ob die tieferen Kurse schon wieder zum günstigen Einstieg genutzt werden. Dazu kämen weitere Themen wie Zins- und Inflationsanstieg, die der Markt zeitgleich gar nicht mehr verarbeiten könne. Auch die Abschwächung der Wirtschaftsindikatoren belaste. Und die Benennung des Hardliners John Bolton als Sicherheitsberater in den USA und das damit stark gestiegene geopolitische Eskaltionsrisiko sei noch überhaupt nicht von den Märkten richtig berücksichtigt worden. Stratege Jochen Stanzl von CMC Markets wies bereits am Freitag auf den "Information Overflow" hin: "An den Märkten passiert aktuell so viel Wichtiges gleichzeitig, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten".

Rückblick: Die Furcht vor einem Handelskrieg hat den europäischen Börsen am Freitag erheblich zugesetzt. Zyklische Sektoren wurden abermals abverkauft, defensive Branchen hielten sich besser. Der Telekommunikationssektor im Stoxx sank um nur 0,1 Prozent, Rohstoffwerte verloren hingegen im Schnitt 2,2 Prozent und bildeten das Schlusslicht. Der Autosektor büßte 2 Prozent ein, Banken gaben im Schnitt um 1 Prozent nach. Ihrem Ruf als defensive Aktien wurden auch Versorger gerecht - diese schlossen unverändert. Nach starken Zahlen gewannen Enel sogar 1,1 Prozent. Enttäuschend verlief der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter DWS. Der erste Kurs wurde mit 32,55 Euro festgestellt, und damit knapp über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro. Im späten Frankfurter Parketthandel notierten DWS bei 33,10 Euro. Nach Reckitt Benckiser am Vortag ist nun auch Glaxosmithkline aus dem Bieterrennen um das Consumer-Health-Geschäft von Pfizer ausgestiegen. Die Anleger waren entzückt und schicken die Aktie an der Londoner Börse gleich um 3,3 Prozent nach oben. Next haussierten an der Londoner Börse mit Aufschlägen von 7,7 Prozent. Die Anleger zeigten sich erleichtert, dass die Geschäftszahlen des Bekleidungs-Einzelhändlers nicht schwächer ausgefallen sind.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Adidas hielten sich mit Abgaben von 0,7 Prozent viel besser als der Gesamtmarkt. Stützend wirkten hier starke Geschäftszahlen von Nike. Allerdings wiesen Händler auch darauf hin, dass sich noch nicht sagen lasse, ob sich ein Handelskrieg zwischen USA und China auf die in China gefertigten Adidas-Produkte auswirke. Im TecDAX brachen RIB Software nach einer Kapitalerhöhung ein. Warburg senkte die Aktie in der Folge auf "Verkaufen". Vectron gerieten mit dem Ausblick des Unternehmens unter Duck. Der Kurs verlor 6,4 Prozent. Für das Börsendebüt ihres Vermögensverwalters DWS hätte die Deutsche Bank kaum einen ungünstigeren Tag finden können: Der erste Kurs wurde mit 32,55 Euro festgestellt, und damit knapp über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro. Die DWS-Aktie notierte im späten Frankfurter Parketthandel bei 33,10 Euro und damit 1,8 Prozent über dem Platzierungspreis.

XETRA-NACHBÖRSE

Eine neuerliche Ausverkaufswelle im späten Handel an der Wall Street hat am Freitag auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Geschäft mit nach unten gerissen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Die Angst vor einem Handelskrieg hat die US-Börsen mit deutlichen Kursverlusten ins Wochenende geschickt. Sehr gute Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter vermochten das Blatt ebensowenig zu wenden wie der Umstand, dass eine Haushaltssperre in den USA durch die Unterschrift des Präsidenten unter das entsprechende Gesetz abgewendet wurde. Verkauft wurden vor allem Finanz- und Technologiewerte. Gegen den Trend gesucht waren an der Börse Aktien von Rüstungsunternehmen. Marktteilnehmer verwiesen auf die Ernennung des Hardliners John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater und die dadurch gestiegenen geopolitischen Risiken. Lockheed Martin gewannen 2,8 Prozent und Northrop Grumman 2,1 Prozent. Raytheon legten um 2,6 Prozent zu. Auch die Boeing-Aktie profitierte mit einem Plus von 0,4 Prozent. Nike gewannen 0,3 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte im dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis besser als erwartet abgeschnitten. Micron fielen dagegen um 8 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat bei der Vorlage der Geschäftszahlen von Problemen an einem Produktionsstandort berichtet, die im laufenden Quartal die Chipproduktion beeinträchtigen dürften. Pfizer ermäßigten sich um 3,1 Prozent. Nach Reckitt Benckiser ist nun auch Glaxosmithkline aus dem Bieterrennen um das Verbrauchergesundheitsgeschäft von Pfizer ausgestiegen. Der Börsengang von Dropbox verlief trotz des widrigen Umfelds äußerst positiv. Die Aktie notierte zum Handelsschluss bei 28,48 Dollar und damit fast 24 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Dollar. Nach dem Höhenflug des Vortages stiegen die Notierungen am Rentenmarkt nur noch moderat. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um einen Basispunkt auf 2,81 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 18.00 Uhr EUR/USD 1,2371 +0,1% 1,2361 1,2365 EUR/JPY 129,83 +0,3% 129,41 129,73 EUR/CHF 1,1716 +0,1% 1,1700 1,1709 GBP/EUR 1,1446 -0,0% 1,1446 1,1442 USD/JPY 104,95 +0,3% 104,67 104,89 GBP/USD 1,4159 +0,1% 1,4149 1,4149 Bitcoin BTC/USD 8.498,02 -1,5% 8.625,36 8.667,35

Der Dollar gab mit der Angst vor einem Handelskrieg und steigenden geopolitischen Risiken nach. Der Euro stieg auf gut 1,2360 Dollar. Zur japanischen Währung, die als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, fiel der Greenback auf den tiefsten Stand seit der US-Präsidentschaftswahl 2016. Der Euro baut am Montagmorgen seine Gewinne noch leicht aus. Der Yen zeigt sich weiterhin fest. "Solange die USA und China ihre 'Wie-du-mir-so-ich-dir-Rhetorik" fortführen, dürfte die Suche nach Sicherheit den Yen weiter nach oben treiben", merken die Analysten der DBS an.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,65 65,88 -0,3% -0,23 +8,9% Brent/ICE 70,35 70,45 -0,1% -0,10 +6,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 26, 2018 01:35 ET (05:35 GMT)

Die Ölpreise erholten sich nach dem Preisverfall des Vortages - auch begünstigt durch die Dollarschwäche und die Aussicht auf neue Sanktionen gegen Iran. Der saudische Energieminister Khalid al-Falih hatte noch einmal die Bereitschaft des Erdölkartells Opec bekräftigt, die mit Nicht-Mitgliedern ausgehandelten Förderbegrenzungen ins nächste Jahr zu verlängern. Dass laut Daten des Unternehmens Baker Hughes in den USA aus so vielen Bohrlöchern Öl gefördert wird wie seit drei Jahren nicht mehr, belastete die Preise nicht. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 65,88 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 2,2 Prozent auf 70,45 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.346,63 1.347,31 -0,1% -0,68 +3,4% Silber (Spot) 16,57 16,57 +0,0% +0,00 -2,2% Platin (Spot) 950,00 949,25 +0,1% +0,75 +2,2% Kupfer-Future 2,95 2,98 -1,2% -0,04 -10,9%

Der schwache Dollar und die Sorgen über den Handelskrieg trieben den Goldpreis weiter. Die Feinunze verteuerte sich um weitere 1,2 Prozent auf 1.347 Dollar. Mit der Ernennung des Hardliners John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater steigen auch die geopolitischen Risiken - gerade mit Blick auf Nordkorea und den Iran. Auch diese Personalie trieb den Preis des Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

KATALONIEN-KRISE

Der von der spanischen Justiz gesuchte frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden. Beamte der Autobahnpolizei Schleswig-Holstein nahmen ihn am Sonntagvormittag auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Gewahrsam, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts in Kiel der Nachrichtenagentur AFP sagte. Nach Angaben seines Anwalts wurde Puigdemont nach der Einreise aus Dänemark gestoppt. Gegen den Unabhängigkeitsbefürworter läuft in Spanien ein Verfahren wegen "Rebellion" und "Aufwiegelung".

Die spanische Justiz hat fünf weitere katalanische Unabhängigkeitsbefürworter festgenommen. Darunter sei auch der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten, Jordi Turull, teilte der Oberste Gerichtshof in Madrid mit. Turull wollte sich am Samstag erneut im Parlament in Barcelona zur Wahl stellen. Bei den anderen Festgenommenen handelt es sich um die ehemalige Parlamentspräsidentin Carme Forcadell und drei frühere Regionalminister.

INNENPOLITIK USA

Trotz seiner vorherigen Drohung mit einem Veto hat US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress verabschiedetes Haushaltsgesetz mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Damit wurde eine neue Haushaltssperre für die Bundesbehörden abgewendet - ohne neues Gesetz wäre die Blockade in der Nacht zum Samstag in Kraft getreten.

NORDKOREA/SÜDKOREA

Nordkorea und Südkorea setzen ihre Bemühungen um eine politische Annäherung fort: Die Regierung in Seoul teilte mit, Pjöngjang habe einem hochrangigen Treffen am kommenden Donnerstag zugestimmt. Im Grenzort Panmunjom sollen nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Gespräche über logistische Fragen im Zusammenhang mit dem für Ende April geplanten Gipfeltreffen geführt werden.

BONITÄT SPANIEN

Die Ratingagentur S&P Global Ratings bescheinigt Spanien eine bessere Kreditwürdigkeit. Das Rating liegt nun bei A- nach zuvor BBB+. Der Ausblick ist positiv. Die politischen Unruhen in Katalonien hätten die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nicht beeinträchtigt, stellte S&P fest. Das Bruttoinlandsprodukt Spaniens dürfte von 2018 bis 2021 schneller wachsen als im Durchschnitt der Eurozone, erwartet die Ratingagentur.

BONITÄT KROATIEN

Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat die Bonitätsnote von Kroatien auf BB+ von BB angehoben. Die Höherstufung begründete S&P mit der verbesserten außenwirtschaftlichen Position des Landes.

PROTESTE USA

Mehr als eine Million Menschen haben bei Demonstrationen quer durch die USA Verschärfungen im laxen US-Waffenrecht gefordert. Allein an der zentralen Kundgebung in der Hauptstadt Washington nahmen am Samstag hunderttausende Menschen teil.

SAUDI-ARABIEN

Schiitische Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben saudiarabischen Behördenangaben zufolge sieben Raketen auf die Hauptstadt Riad und andere Städte des Landes abgefeuert. Alle Raketen wurden demnach abgefangen, doch schlugen herabfallende Trümmer in Riad in ein Wohnhaus ein und töteten einen Ägypter.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Notenbank von San Francisco wird derzeit als Favorit für den Chefposten bei der Federal Reserve Bank of New York gehandelt. Das Board der New Yorker Fed habe John Williams als Nachfolger von William Dudley empfohlen, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Dudley will sich im Sommer zurückziehen.

NOTENBANK CHINA

China hat einen reformgesinnten Finanzmarktregulierer zum Vertreter der Kommunistischen Partei bei der Zentralbank des Landes bestellt. Dies sagten mit der Materie vertraute Personen. Sie sehen darin einen Schritt hin zu mehr Dynamik bei Finanzreformen.

SIEMENS/ALSTOM

kommen bei der geplanten Fusion ihrer Bahngeschäfte voran. Knapp ein halbes Jahr nach der Absichtserklärung wurde am Freitag in Paris der endgültige Vertrag, das sogenannte Business Combination Agreement, unterzeichnet. Jetzt müssen noch die Aktionäre von Alstom und die Behörden zustimmen, damit Siemens Alstom entstehen kann - mit gut 15 Milliarden Euro Jahresumsatz und 62.000 Mitarbeitern weltweit die Nummer zwei unter den Schienenfahrzeugherstellern und die Nummer eins bei der Signaltechnik.

STADA

Der Arzneimittelhersteller will aus dem Börsensegment Prime Standard in den General Standard wechseln. Der Vorstand des Unternehmens habe am Freitag nach Börsenschluss beschlossen, bei der Frankfurter Wertpapierbörse "zeitnah den Widerruf der Zulassung der Stada-Aktien zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu beantragen, wodurch die Aufnahme des Handels der Stada-Aktien im regulierten Markt (General Standard) von Amts wegen veranlasst wird". Durch den Wechsel würden die Zulassungsfolgepflichten der Gesellschaft wie bestimmte Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen entfallen, hieß es in der Mitteilung weiter. Dadurch könne die Gesellschaft ihren Kostenaufwand erheblich reduzieren und Prozesse effizienter gestalten.

IPO/CYAN

hat den Ausgabepreis für sein IPO auf 23 Euro je Aktie festgelegt und damit am oberen Ende der Peisspanne. Das Platzierungsvolumen liege bei rund 31,7 Millionen Euro. Die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale ist für Mittwoch, den 28. März, vorgesehen.

DEUTSCHE ROHSTOFF AG

hat eine Wandelanleihe über 10 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis März 2023 begeben. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 357.142 neue bzw bestehende Aktien des Unternehmens wandelbar. Das entspricht 7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals. Die Papiere werden mit 3,625 Prozent im Jahr verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 28,00 Euro.

ASML

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating des Ausrüsters für die Chipindustrie auf A- von BBB+ hochgestuft. Der Ausblick ist stabil.

RICHEMONT

darf Yoox Net-A-Porter übernehmen. Alle relevanten Behörden hätten dem Deal zugestimmt, so Richemont. Die Akquisition unterliege nun noch der Bedingung, dass die Mindestannahmeschwelle erreicht wird.

FACEBOOK

EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat im Facebook-Datenskandal eine harte Gangart gegen das Unternehmen angekündigt. "Dieser Missbrauch von Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ist völlig inakzeptabel", sagte die Kommissarin der Bild am Sonntag. Nach Informationen des Blatts fordert Jourova Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in einem Brief zur Stellungnahme auf.

Der Datenskandal um die Firma Cambridge Analytica setzt Facebook weiter zu. In der Nacht zum Samstag durchsuchten Mitarbeiter der britischen Datenschutzbehörde ICO auf der Suche nach Beweismitteln die Londoner Büros des Analyseunternehmens. Nach großen Kapitaleinbußen und einem beträchtlichen Imageverlust kündigte zudem ein erster prominenter Nutzer seinen Abschied aus dem Online-Netzwerk an.

