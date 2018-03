Auch zum Start in die verkürzte Karwoche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst in Deckung bleiben. Zumindest aber weiteten sich die Verluste im vorbörslichen Handel am Montag nicht mehr aus. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung ein kleines Plus von 0,12 Prozent auf 11 900 Punkte.

Auch in Asien drehten die Kurse nach Verlusten teilweise wieder ins Plus. Der Handelskrieg zwischen den USA und China schwebt jedoch weiter über den Märkten wie ein Damoklesschwert. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex aus Furcht vor den Folgen eines weltweiten Handelskonflikts die Talfahrt beschleunigt und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 gefallen. In der vergangenen Woche betrug der Verlust gut 4 Prozent.

Es bestehe aber dennoch die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Märkte in den kommenden Tagen, sagte Marktexperte Michael McCarty von CMC Markets. US-Präsident Donald Trump habe sich zuletzt zum Handelsstreit nicht mehr geäußert. Dies könnte ein Signal sein, dass nach einer Verhandlungsposition gesucht werde. Sollte hinter den Türen eine Lösung gefunden werden, könnten sich die Handelssorgen auch schnell wieder in Luft auflösen.

Unternehmens- und konjunkturseitig dürfte es am Montag ruhig zugehen. Wichtige Ereignisse stehen nicht auf der Agenda. Lediglich Papiere des Medizintechnikherstellers Sartorius gerieten auf Tradegate unter Druck. Die Berenberg Bank hat die Aktien von "Buy" auf "Hold" gesenkt./bek/jha/

