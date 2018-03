PATRIZIA Immobilien AG: Erfolgreicher Abschluss der Übernahme der Rockspring Property Investment Managers LLP DGAP-News: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme PATRIZIA Immobilien AG: Erfolgreicher Abschluss der Übernahme der Rockspring Property Investment Managers LLP 26.03.2018 / 08:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die PATRIZIA Immobilien AG hat am 19. Dezember 2017 bekanntgegeben, dass sie die Rockspring Property Investment Managers LLP ("Rockspring") übernehmen wird und den Abschluss der Transaktion bis spätestens Ende des ersten Quartals 2018 erwartet. Nach Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Erfüllung weiterer Kaufvoraussetzungen hat der erfolgreiche Abschluss der Transaktion am 23. März 2018 stattgefunden. Rockspring wird daher zum 23. März 2018 Teil der PATRIZIA werden und für neun Monate gewinnerhöhend auf das Geschäftsjahr 2018 wirken. Dies bestätigt die Annahmen im Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018, die am 15. März 2018 im Rahmen des Geschäftsberichts 2017 der PATRIZIA Immobilien AG veröffentlicht wurden. Kontakt: Martin Praum Group Head of Investor Relations Tel.: +49 821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag 26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA Immobilien AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 668485 26.03.2018

ISIN DE000PAT1AG3

AXC0041 2018-03-26/08:17