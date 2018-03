Die graduellen Spreadausweitungen am EUR Credit-Markt von letzter Woche spiegeln sich u.a. auch in der Primärmarkttätigkeit wider. Mit EUR 14,8 Mrd. war dies die zweit- geringste Wochenaktivität des Jahres. Das Gros (56 %) lieferte auch letzte Woche das Financials Segment, gefolgt von Non-Financials (35 %). Mit Freitag befand sich das Gesamtemissionsvolumen (EUR 393 Mrd.) seit Jahresanfang um rund 7 % hinter dem Vergleichswert des Vorjahres. Am Freitag begab das aus Deutschland stammende Immobilieninvestmentunternehmen Corestate Capital Holding (BB+) eine EUR 300 Mio. Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit bei einer Rendite von 3,75 %. ...

