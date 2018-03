Dublin - Das an der Schweizer Börse kotierte Pharmaunternehmen Cosmo ist im Geschäftsjahr 2017 in die roten Zahlen gefallen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr hohe Ausgaben für den Aufbau einer Vertriebs- und Marketingorganisation zur Vermarktung der Produkte in den USA getätigt. Auch im laufenden Jahr erwartet Cosmo noch einmal einen Verlust, bevor das Unternehmen 2019 wieder einen Gewinn vorsieht.

Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2017 lag mit 67,2 Mio EUR (VJ 67,7 Mio) etwa auf Vorjahreshöhe, wie den am Montag publizierten Jahresergebnissen zu entnehmen ist. Unter dem Strich resultierte für das Geschäftsjahr ein Reinverlust von 32,4 Mio EUR nach einem Gewinn von 19,3 Mio im Jahr. Eine ...

