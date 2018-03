Am 13.03. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Telekom hingewiesen. Der Beitrag hatte folgenden Titel: "Deutsche Telekom: Unterstützung getestet! Jetzt einen mutigen Trade?" Unser Einstiegskurs wurde ganz knapp geschafft und dann kam der Kursrutsch an den Börsen. Am 22.03. wurde die charttechnische Unterstützung bei 12,75 Euro mit einem Tief von 12,79 Euro getestet und es gab eine kleine Gegenbewegung. Sollten sich die Bullen ...

