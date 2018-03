FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der DAX-Future am Freitag deutlich unter Druck stand, geht es für ihn am Montag im frühen Handel kräftiger nach oben. Für die Charttechniker der Commerzbank befindet sich der DAX-Future momentan in einer Seitwärtsbewegung. Dabei ist die Unterstützungszone mit 11.754 bis 11.921 Punkten recht breit gestaffelt.

Wegen der kurzfristig überverkauften Lage habe der Future zu Wochenbeginn eine Stabilisierungs- und Erholungs-Chance. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures erhöht sich um 8.15 Uhr um 115 auf 11.914 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.917,5 und das Tagestief bei 11.880 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.566 Kontrakte.

March 26, 2018 02:21 ET (06:21 GMT)

