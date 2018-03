Der Batterienspezialist VARTA hat den Gewinn im vergangenen Jahr überproportional zum Umsatz gesteigert. In beiden Segmenten, Microbatteries und Power & Energy, hat das seit Herbst an der Börse notierte Unternehmen deutliches Wachstum verzeichnet. Der Start in das neue Jahr ist bisher gut gewesen. Der Umsatz stieg den vorläufigen Zahlen zufolge 2017 um 13 % auf 242 Mio. €. Eine hohe Nachfrage nach kabellosen Produkten, wie Headsets oder anderen Wearables-Anwendungen, hat zu einer deutlichenUmsatzsteigerung im Geschäft mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien geführt. Bei Power & Energy ist das Wachstum vor allem auf die gute Entwicklung mit stationären Energiespeichern zurückzuführen. Der Gewinn ist überproportional zum Umsatz gestiegen.



