Während am Aktienmarkt in der vergangenen Woche lange Gesichter und zunehmende Angst das Bild prägten, verbuchten die Gold-Trader eine starke Woche. Gerade am Freitag legte der Goldpreis ordentlich zu und weckt dadurch die Hoffnung, dass es im Fall eines erneuten, größeren Abverkaufs am Aktienmarkt diesmal anders laufen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...