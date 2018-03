Das französische Wirtschaftswachstum hat sich zum Jahresende 2017 stärker beschleunigt als erwartet. Im vierten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt Insee am Montag in einer dritten Schätzung mit. In einer vorherigen Schätzung war noch ein Wachstum von 0,6 Prozent ermittelt worden. Im Vorquartal hatte das Wachstum bei 0,5 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die französische Wirtschaft in den Monaten Oktober bis Dezember wie zunächst ermittelt. Das BIP hat um 2,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahresquartal zugelegt. Im dritten Quartal war die französische Wirtschaft um 2,3 Prozent gewachsen./jsl/tos/jha/

