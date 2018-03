Durch Digitalisierung in der Medizin lässt sich die Effizienz der Abläufe steigern, Patientenwünsche und -bedürfnisse können direkter erfasst sowie passgenau umgesetzt werden. Die Vernetzung von medizinischen Geräten und Systemen über das Internet, sowie deren Ausstattung mit zusätzlicher Intelligenz für einen optimalen Einsatz sind, ebenso wie eine effektive Überwachung von Gesundheitsdaten, somit ein Kernziel. Das klingt perfekt mit Blick auf das Wohlergehen der Patienten.

Gerade im Gesundheitswesen ist hierzulande der Zwiespalt zwischen der Notwendigkeit zur Digitalisierung einerseits sowie damit einhergehender Risiken - teilweise zuungunsten der Sicherheit von Patienten - andererseits besonders eklatant. Denn während in den Nachbarländern wie Dänemark oder den Niederlanden die Entwicklung in Richtung übergreifender Vernetzung zur effizienteren Behandlung von Patienten oder der Einsatz von alltäglichen Kommunikationsmitteln wie Whats App mit dem Ziel eines durchgängigen Informationsflusses zur effektiveren Krankenbetreuung weit vorangeschritten ist, geht es hiermit in Deutschland nicht so schnell voran. Versus einer übereilten Bewertung stellt sich die Frage, ob dies vielleicht zu Recht so ist - denn müssen nicht erst einmal die entsprechenden Problemstellungen bezüglich der Cybersecurity hinreichend geklärt werden, ...

