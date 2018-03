Frankfurt - Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen dominierten die roten Vorzeichen am Freitag am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Helaba. Dies obwohl der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) rund 70 Punkte oberhalb des Tagestiefs (11.818) aus dem Handel gegangen sei. Das markierte Tief habe dem niedrigsten Stand seit Februar 2017 entsprochen.

