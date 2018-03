Der Industriekonzern Progress-Werk Oberkirch (ISIN: DE0006968001) wird die Dividende um knapp drei Prozent erhöhen. So sollen nach 1,60 Euro im Vorjahr nun 1,65 Euro ausbezahlt werden. Beim derzeitigen Kursniveau von 40,80 Euro liegt die Dividendenrendite somit bei 4,04 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2018 statt. Die bereits am 22. Februar 2018 gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 ...

