FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Montag etwas leichter in den Handel gestartet. Nachdem Anleihen in der Vorwoche noch als sichere Häfen an den Kapitalmärkten gesucht waren, ebbt dieser Nachfragedruck mit dem Start in die neue Woche leicht ab. Allerdings wird an der Börse mit keinem größeren Rücksetzer gerechnet, da die Europäische Zentralbank mit ihren Käufen unverändert für Knappheit bei den Bundesanleihen sorgen dürfte.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 18 Ticks auf 158,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,89 Prozent und das -tief bei 158,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.097 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert sieben Ticks auf 130,95 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2018 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.