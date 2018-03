Der deutsche Leitindex ist in der vergangenen Woche deutlich abgestürzt und hat dabei ein neues Jahrestief markiert. Insgesamt betrugen die Verluste in der Vorwoche rund vier Prozent. Auch am Freitag ging es noch einmal kräftig nach unten. Der DAX schloss bei 11.886 Punkten. Das ist ein Minus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Donnerstagsschlusskurs. Marktidee: FedExFedEx hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte überzeugt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten deutlich zu. Trotzdem ging es für die Aktie von FedEx in den vergangenen Tagen nach unten. Dadurch rückt jetzt wieder die 200-Tage-Linie in den Fokus.