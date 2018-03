Der Konsument ist als Kunde gerne König. In der Industrie dagegen ist er oft genug Partner. So geschehen auch bei Automobilzulieferer Rehau, beheimatet im gleichnamigen Ort, und Anlagenbauer Knur aus Regensburg. Die beiden kamen zusammen, weil Rehau einen Heckspoiler für einen deutschen Autokonzern herstellen sollte. Konkret ging es darum, zwei Hälften zu fügen und zugleich mehrere Halteklipps anzubringen. Vom Kunden, also dem Autobauer, war ursprünglich ein reines Klebeverfahren angedacht. Das hätte allerdings den Nachteil, dass man den Spoiler nach dem Fügen eine Zeit lang hätte fixieren müssen, damit der Kleber aushärten kann. Heißluft oder Infrarot könnten diesen Prozess zwar beschleunigen. Zugleich haben sie allerdings den Nachteil, dass sie Wärme in das Bauteil einbringen, die für Verzug sorgen und/oder die Oberflächenqualität beeinträchtigen könnte. Daher wählten die beiden Firmen eine Kombination aus Kaltverkleben und Ultraschallschweißen. "Dadurch friert man das Teil sozusagen ein. Der Kleber härtet nach wie vor aus, davon unabhängig kann man aber den nächsten Prozessschritt durchführen, zum Beispiel einen Klipp montieren", erläutert Wolfgang Breu, Leiter Technik & Vertrieb bei Knur.

Die auf diesem Prinzip basierende 2K-Hybrid-Klebeanlage verwendet ein Zweikomponenten-Klebstoffsystem in Kombination mit Ultraschallschweißen. Das Besondere an dieser Lösung ist, dass beide Fügeprozesse in demselben Werkzeug durchgeführt werden und das Ganze lediglich fünf bis zehn Sekunden dauert - je nach Bauteilgröße und Anzahl der gleichzeitig gesetzten Schweißpunkte. Danach sind die Bauteile sofort handlingfest, können vom Werker also entnommen und an den nächsten Prozessschritt weitergegeben werden.

Dieses Verkürzen der Zykluszeit - von rund 300 s auf 120 s - führt unter dem Strich dazu, dass für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...