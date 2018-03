Das am FMZ bereits langjährig erforschte Verfahren Melt Electrowriting (MEW) ist eine Kombination der Verfahren Electrospinning und 3D-Druck. So lassen sich sehr dünne thermoplastische Kunststofffilamente (1 bis 30 µm) additiv zu präzisen Konstrukten beziehungsweise Kunststoffgelegen verarbeiten. Deren Einsatz birgt in der regenerativen Medizin und dem sogenannten Tissue Engineerings (TE; künstliche Herstellung biologischer Gewebe) ein besonders hohes Anwendungspotenzial.

Hochporöse und stabile Implantate 3D-drucken

Beispielsweise ermöglicht MEW das Verarbeiten von medizinisch relevanten Kunststoffen zu hochporösen und gleichzeitig stabilen Implantaten. Dadurch kann das Auf- und Einwachsen von menschlichem Gewebe in das Konstrukt kontrolliert ablaufen und den Genesungsprozess optimal unterstützen, ohne zusätzlich biochemische Wirkstoffe einzusetzen. Dies ermöglicht bislang unerreichte Produkteigenschaften und eliminiert zeit- beziehungsweise risikointensive Zulassungsverfahren. Zudem sinken die Materialkosten deutlich. Darüber hinaus reichen kleine Mengen an Polymerwerkstoffen für diese Anwendungen aus, wodurch die genannten Vorteile durch eine viel schwächere Immunreaktion des Patientenkörpers ergänzt werden.

MEW verbindet somit die kundenspezifische Produktgestaltung mit geringen Anlagen- sowie Betriebskosten. Das Verfahren bietet sich dadurch insbesondere für den Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) an. Um diesen additiven Fertigungsansatz jedoch zur industriellen Reife zu entwickeln, erforscht das Team der beiden Forschungsstellen einflussnehmende Prozessparameter auf die Geometrie, Qualität und Produktionsgeschwindigkeit produzierter Konstrukte. Dieses Projekt, das IGF-Vorhaben 19054 N des Lehrstuhls FMZ der Universität Würzburg und des SKZ, wird über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) im Rahmen des Programms ...

