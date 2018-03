St. Gallen - Die Ankündigung von Strafzöllen auf dem Import von chinesischen Produkten hat an den Börsen neue Schockwellen ausgelöst. Die vorgebtrachten Argumente wie die Subventionierung der eigenen Industrie durch China oder den erzwungenen Technologietransfer, wenn US-Unternehmen ihre Produkte in China verkaufen wollen, sind nicht so falsch. Hingegen ist das Vorgehen der Regierung Trump kontraproduktiv.

Die Behauptung des Weissen Hauses, dass durch die Zölle nur die Chinesen geschädigt werden und die amerikanischen Konsumenten nicht mehr bezahlen müssen, ist zudem entweder naiv oder schlichtweg irreführend. Die Defizite im Aussenhandel mit China werden durch die Zölle auch nicht verschwinden oder kleiner werden, solange die Amerikaner mehr konsumieren als die Chinesen. Ob die Amerikaner auf die billigen Kleider oder die liebgewonnene Unterhaltungselektronik aus Asien verzichten wollen, ist jedoch zu bezweifeln. Deshalb wird man abwarten müssen, welche Güter in welchem Ausmass am Ende überhaupt mit Zöllen belastet werden.

Die Erfahrung mit den gross angekündigten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium hat gezeigt, dass so viele Ausnahmen beschlossen werden, dass die effektive Wirkung bescheiden ist. Nicht vergessen sollten die Amerikaner auch, dass sie für die Finanzierung ihrer Schulden auf das Ausland und dabei insbesondere auch auf China angewiesen sind. Die aus dem Handelsüberschuss resultierenden Dollars werden von den Chinesen unter anderem in US-Staatsanleihen investiert. Mit 1'168 Mrd. Dollar ist China hinter der Fed der zweitgrösste Gläubiger des amerikanischen Finanzministers.

Säbelrasseln ...

