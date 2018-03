In Singapur stellen Muslime nur eine Minderheit. Trotzdem hat die Fastfoodkette Subway den Verkauf von Schweinefleisch eingestellt.

Das Menü einer Fastfoodkette sorgt in Singapur für Aufregung. Schinken, Speck und Salami vom Schwein sind in den Filialen der Sandwichkette Subway ab sofort tabu. Das Franchiseunternehmen will nämlich für muslimische Kunden attraktiver werden und hat in dem südostasiatischen Stadtstaat deshalb eine sogenannte Halal-Zertifizierung beantragt.

Als halal gelten alle Produkte, die nach den muslimischen Glaubensvorschriften erlaubt sind - der Konsum von Schweinefleisch ist Muslimen verboten.

Die Ankündigung von Subway am Mittwoch, ab sofort in allen 132 Filialen in Singapur keine Schweineprodukte mehr zu verkaufen, löste in den sozialen Medien heftige Diskussionen aus.

"Ich war Stammgast, jetzt werde ich Subway aber meiden", schrieb ein Nutzer. Eine junge Frau kommentierte: "Das wird nur gemacht, um eine zahlungskräftige Kundengruppe zu beschwichtigen." Die Aktion sei unfair gegenüber loyalen Kunden, die gerne Schwein essen.

Tatsächlich gilt der Markt für Halal-Lebensmittel als äußerst lukrativ. Laut einer Studie von Thomson Reuters sollen die Umsätze in diesem Segment global von zuletzt 1,2 Billionen auf 1,9 Billionen im Jahr 2022 ansteigen.

Südostasien gehört dabei zu den Wachstumstreibern: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...