Caemax hat ein neues System zur drahtlosen Temperaturmessung an Rädern von Fahrzeugen entwickelt. Das System basiert auf der Caemax-D-Telemetrie und erfasst bis zu vier Thermoelemente an einem Rad. Es arbeitet mit einer Abtastrate von 200 Hz, wodurch sich selbst hochdynamische Temperaturverläufe bei Bremstests präzise untersuchen. Über eine Montageplatte lässt sich die Telemetrie direkt an den Radschrauben des Fahrzeugs befestigen, so dass selbst Einsätzen auf der holprigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...