Zürich - Tesla Motors-Aktie: Im Bereich von wichtiger Unterstützung angelangt - Chartanalyse Seit der Börseneinführung im Juli 2010 führte der Elektroauto-Hersteller Tesla Motors (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bis zum März 2013 ein Mauerblümchendasein an der Nasdaq und bewegte sich in diesem Zeitraum mehr oder weniger unbemerkt zwischen 20,00 USD und 42,00 USD hin und her, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.

