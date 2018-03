Nach dem jüngsten Kursrutsch hat sich der Dax zum Handelsstart am Montag ins Plus vorgearbeitet. Der deutsche Leitindex gewann 0,3 Prozent auf 11.919 Zähler. In der vergangenen Woche hatten Sorgen um die Auswirkungen der US-Zollpolitik den deutschen Leitindex um gut vier Prozent abrutschen lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...