Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnet auf Wochensicht einen Gewinn von 0,45%, so die Analysten der Helaba.Die Tagestechnik sei freundlich. Der MACD richte sich mit bestehendem Kaufsignal weiter gen Norden und der Abstand zwischen DI+ und DI- vergrößere sich. Positiv zu erwähnen sei auch das Kursmomentum (1,89), welches den höchsten Stand seit Anfang November letzten Jahres erreiche. Auch die Charttechnik auf Wochenbasis sei als unterstützend einzustufen. Aus technischer Sicht sei nach Erachten der Analysten somit ein Test des Widerstands bei 159,27 möglich. Ziele darüber würden die Analysten bei 159,57 und bei 160,62 ausmachen. Verluste würden am 61,8%-Retracement des Kursrückgangs von 160,98 auf 154,62 auf Unterstützung treffen. Diese liege bei 158,55. Eine weitere wichtige Unterstützung liege an der 100-Tagelinie bei 158,23. Die Trading-Range liege zwischen 158,40 und 159,30.

