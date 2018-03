Die US-Inflationsdaten scheinen diese Woche die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung zu sein Die Ölpreise haben sich von ihrem Einbruch im Februar erholt. Insbesondere der DoE-Bericht könnte diese Woche noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen Anleger sollten außerdem Nachrichten bezüglich eines möglichen Handelskrieges berücksichtigen

Zusammenfassung:Letzte Woche ging es hauptsächlich um Zentralbanken - es standen drei wichtige Treffen an, letztendlich stahl jedoch der US-Präsident allen die Show. Die US-Notenbank erhöhte die Zinsen wie erwartet, aber der vage Ausblick des neuen Vorsitzenden Jerome Powell belastete den US-Dollar. Die Bank of England änderte die Zinssätze nicht, aber mit einer Erhöhung im Mai verzeichnete sie einen positiven Trend für das GBP. US-Präsident Trump sorgte allerdings durch die Ankündigung von Strafzöllen gegen China für eine frische Welle der Besorgnis auf den Märkten. Was den Wirtschaftskalender des Montags betrifft gibt es nicht allzu viele Veröffentlichungen. Die einzige, der Anleger Aufmerksamkeit schenken sollten, scheint der Chicago Fed Aktivitätsindex zu sein (14:30 Uhr). Hier wird ein Wert ...

